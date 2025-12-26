Entra in casa della compagna e la minaccia di morte poi si scaglia contro i carabinieri

Firenze, 26 dicembre 2025 – Ancora maltrattamenti in famiglia. Accade a Firenze, in viale Francesco Redi, dove un intervento dei carabinieri si è concluso con l'arresto di un cittadino marocchino di 36 anni, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. I militari del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto per una situazione di violenza domestica che ha coinvolto una donna italiana di 45 anni. Secondo quanto riferito dalla vittima, da tempo sarebbe sottoposta a comportamenti violenti e vessatori da parte del compagno, non convivente. In base alla denuncia, l'uomo si sarebbe introdotto nell'abitazione senza il consenso della donna, utilizzando le chiavi in suo possesso.

