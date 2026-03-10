Vergognoso chiudere porte alla Vergine

È stato criticato il fatto che le porte siano state chiuse alla Madonna di San Luca, suscitando reazioni di sdegno. La decisione ha generato discussioni tra i fedeli e gli organizzatori, che avevano previsto di invitare la statua in parrocchia per condividere un messaggio evangelico. La vicenda si è sviluppata senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi della chiusura.

Ghelli* L'intento di invitare la Madonna di San Luca in parrocchia nasce per dare un annuncio evangelico. Per questo ho pensato di portarla in quelle che, mi sembrano, le realtà più significative del nostro territorio come la materna comunale Grosso. Mi è stato detto, dall'assessore alla Scuola Daniele Ara, che la Madonna deve stare fuori, mentre i bimbi saranno in cortile. Non solo la Madonna starà fuori, ma il cancello sarà chiuso. Questo è vergognoso. Da sempre, la Madonna di San Luca è stata rispettata, oltre che venerata, dai veri bolognesi. Ci si toglieva il cappello davanti a Lei. Quanto sta accadendo, mi induce a pensare che sia un brutto segno della bolognesità che va scomparendo.