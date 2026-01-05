Colonia di topi nei giardinetti davanti alla Federico II i residenti | Vergognoso
I residenti di corso Umberto segnalano la presenza costante di topi nei giardinetti davanti all'università Federico II, sollevando preoccupazioni sulla pulizia e la sicurezza dell’area. La situazione, definita “vergognosa” dagli abitanti, richiede interventi tempestivi per garantire un ambiente salubre e decoroso per studenti e residenti.
I residenti di corso Umberto denunciano la continua presenza di topi nei giardinetti situati davanti all'università Federico II. In una serie di video inviati a NapoliToday da Marcella Vanorio è possibile notare all'interno di buche dello spazio verde delle vere e proprie colonie di ratti, oltre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
