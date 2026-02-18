Crans-Montana | Buttafuori rivela ordine di chiudere le porte del discobar indaga la Procura Tragedia sfiorata

A Crans-Montana, un buttafuori ha rivelato che le porte del discobar Constellation sono state chiuse su ordine, contribuendo alla tragedia di Capodanno. La Procura sta indagando sulla vicenda, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Secondo la testimonianza, le uscite di sicurezza erano state bloccate per evitare l’ingresso di persone indesiderate. Un dettaglio che ha aggravato la situazione durante l’incendio, impedendo a molti di mettersi in salvo. La scoperta ha scosso l’intera comunità locale.

Crans-Montana, la Notte del Terrore: Un Buttafuori Rivela l’Ordine di Tenere Chiuse le Porte. Una tragedia sfiorata, un bilancio di 41 morti e 115 feriti, e ora una rivelazione sconvolgente: la notte di Capodanno al discobar Constellation di Crans-Montana, le porte di sicurezza erano state chiuse su ordine, limitando drasticamente le vie di fuga. Questa sconcertante dinamica è emersa dall’interrogatorio di Predrag Jankovic, l’addetto alla sicurezza di servizio quella sera, riaprendo interrogativi cruciali sulla gestione della sicurezza e sulle possibili cause del panico che ha travolto il locale.🔗 Leggi su Ameve.eu Crans-Montana, il buttafuori: “Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuse”Il buttafuori di Crans-Montana ha spiegato che il bar Le Constellation avrebbe dovuto mantenere chiuse le porte di sicurezza durante la notte di Capodanno. Crans,ordine a buttafuori: porte chiuseIl personale del Constellation a Crans-Montana ha ricevuto l’ordine di chiudere le porte di sicurezza durante Capodanno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jessica Lazzaro rivela criticità nei protocolli di evacuazione a Crans Montana. Crans-Montana, il buttafuori de Le Constellation: «La notte di Capodanno l'indicazione era tenere le porte di sicurezza chiuse» VIDEOCRANS-MONTANA (SVIZZERA) - L'indicazione date al personale de Le Constellation nella notte di Capodanno era di tenere le due porte di sicurezza chiuse e di consentire l'accesso ... ilgazzettino.it Crans-Montana, il buttafuori: Le porte di sicurezza del bar Le Constellation dovevano restare chiuseIl racconto dell’addetto alla sicurezza Jankovic Predrag, rimasto ferito nell’incendio in cui sono morte 41 persone. Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori ... quotidiano.net Il racconto dell’addetto alla sicurezza Jankovic Predrag, rimasto ferito nell’incendio in cui sono morte 41 persone. “Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori” Leggi l'articolo #CransMontana facebook Crans-Montana, l'addetto alla sicurezza del Constellation e l'ordine di Jessica Moretti: «Perché le porte di sicurezza dovevano restare chiuse» x.com