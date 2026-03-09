La Rai rimuove un post con Martina Miliddi di Affari Tuoi | la frase che ha sollevato polemiche

La Rai ha eliminato un post in cui si vedeva Martina Miliddi durante una sua esibizione a Affari Tuoi. La rimozione è avvenuta a causa di una frase accompagnata all’immagine che ha suscitato polemiche. L’episodio riguarda gli account ufficiali della rete pubblica e la decisione di cancellare il contenuto è stata presa in seguito alle reazioni generate.

Un post pubblicato dagli account Rai in cui si mostrava l'esibizione di Martina Miliddi ad Affari Tuoi viene rimosso per la frase a corredo del momento. Un commento piuttosto ammiccante che, infatti, deve aver fatto risentire l'azienda, oltre che gli utenti social. «Può urtare il vostro apparato cardiorespiratorio»: la Rai rimuove il post social sulla ballerina di Affari tuoiIl 9 marzo la Rai pubblica su Instagram la clip di un balletto di Martina Miliddi. La didascalia: immagini che «potrebbero urtare la vostra sensibilità». Dopo qualche ora l'azienda toglie il post. La Rai rimuove il post sulla ballerina di Affari tuoi: Può urtare l'apparato cardiorespiratorioUno stacchetto con Martina Miliddi, accompagnato da una battuta infelice, scatena l'indignazione degli utenti. Poi viene cancellato