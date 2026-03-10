Vergogna Affari Tuoi scoppia il caso su Martina Miliddi | bufera dopo le parole della Rai

Un video diffuso sui canali social di Rai1 e RaiPlay ha generato una polemica attorno al programma Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. La clip ha suscitato reazioni e discussioni tra gli utenti, portando a un acceso scambio di commenti. La vicenda coinvolge anche Martina Miliddi, senza che siano stati divulgati dettagli sulle sue dichiarazioni o sui contenuti specifici del video.

Un video pubblicato sui canali social di Rai1 e RaiPlay ha acceso una polemica inattesa attorno ad Affari Tuoi, il game show della prima rete condotto da Stefano De Martino. Al centro della discussione c’è Martina Miliddi, ballerina ed ex volto di Amici di Maria De Filippi, entrata di recente nel cast del programma e protagonista delle esibizioni coreografiche che accompagnano alcune fasi della trasmissione. Proprio una di queste performance, andata in onda nella puntata di domenica 8 marzo, è diventata virale nelle ore successive alla messa in onda. Nei video condivisi sui profili ufficiali della rete si vede la giovane ballerina avvicinarsi al conduttore e improvvisare un casqué prima di proseguire la coreografia al centro dello studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

