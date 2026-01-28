La pubblico di Affari Tuoi si chiede dove sia finita Martina Miliddi. La ballerina, solitamente presente come ospite, non è apparsa nella puntata del 27 gennaio, e Stefano l’ha completamente snobbata. La sua assenza ha suscitato sorpresa tra i telespettatori, che si aspettavano di vederla in tv come sempre.

Dove è finita Martina Miliddi? Se lo domanda il pubblico di Affari Tuoi che non ha visto la ballerina, ormai ospite fissa del programma di Rai 1, nella puntata in onda il 27 gennaio. Un fatto curioso, ma c’è una spiegazione. Quando il concorrente ha deciso di virare verso la Regione Fortunata, tra i pacchi non chiamati c’è proprio quello "ballerina", che dà il via in ogni puntata all’ingresso in scena della showgirl. Eppure Stefano De Martino non ha fatto alcun riferimento al mancata apparizione dell’ex Amici, mentre quest’ultima subito dopo la puntata ha pubblicato una storia Instagram dando appuntamento a tutti alla puntata di Affari Tuoi in onda domani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Martina assente e Stefano la snobba: scoppia il caso-Miliddi

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

