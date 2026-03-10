Venticinque arresti all' alba per droga e intimidazioni | 150 agenti in azione

All’alba di oggi, una squadra di 150 agenti della Polizia di Stato ha eseguito un’operazione a Ostuni, nel brindisino, che ha portato all’arresto di 25 persone. L’azione ha coinvolto numerosi servizi e ha interessato diverse zone della città. L’intervento si inserisce in un’indagine che ha evidenziato attività legate a droga e intimidazioni. Nessun dettaglio sui nomi delle persone coinvolte è stato reso noto.

Maxi operazione della polizia di Stato: in manette i componenti di due sodalizi che controllavano lo spaccio nella Città Bianca. Unità cinofile, polizia scientifica, artificieri, tiratori e supporto aereo OSTUNI - All'alba di oggi (10 marzo 2026) una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di 25 persone a Ostuni, nel brindisino. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti che gestivano il mercato della droga nella Città Bianca. Ventiquattro persone sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Livorno | Spaccio, rapine ed estorsioni: 9 arresti e 40 kg di droga sequestrati tra minacce ‘Ti sciogliamo nell’acido’ e intimidazioni con colpi di fucileNove arrestati oggi (più altri 11 durante l'attività investigativa durata un anno e mezzo), altrettante persone indagate e 40 kg di droga sequestrata... Spaccio di droga: scattano sette arresti, all'alba il blitz della PoliziaBlitz antidroga all'alba di oggi: una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo... Aggiornamenti e notizie su Venticinque arresti Discussioni sull' argomento Camorra, maxi operazione di polizia e carabinieri all'alba in diversi quartieri di Napoli: quattro ordinanze, 71 arresti; Trovato con 25 grammi di cocaina in macchina. Arrestato; Sorpreso in auto durante l’operazione Rondò dai carabinieri di Montesilvano: era evaso dai domiciliari, arrestato; Operazione Clean a Ostuni: 25 arresti per traffico di stupefacenti. Reggio Calabria - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, DUE ARRESTI DOPO LE CHIAMATE DI AIUTO AL 112 Visita il nostro sito: http://www.calabrianews24.com Inviaci le tue segnalazioni: [email protected] - facebook.com facebook