Livorno | Spaccio rapine ed estorsioni | 9 arresti e 40 kg di droga sequestrati tra minacce ‘Ti sciogliamo nell’acido’ e intimidazioni con colpi di fucile

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione antimafia a Livorno ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di 40 kg di droga, con un giro d’affari stimato di circa 400 mila euro. L’indagine, durata un anno e mezzo, ha svelato un sistema di spaccio, rapine ed estorsioni, con minacce violente e intimidazioni armate. Sono stati inoltre indagati altri undici soggetti coinvolti nelle attività illecite.

Immagine generica

Nove arrestati oggi (più altri 11 durante l'attività investigativa durata un anno e mezzo), altrettante persone indagate e 40 kg di droga sequestrata che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 400mila euro. Sono questi i numeri dell'operazione “Penny Black”, condotta dai carabinieri di. Livornotoday.it

Undici arresti per l'assalto ai portavalori a Livorno

Video Undici arresti per l'assalto ai portavalori a Livorno
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

livorno spaccio rapine estorsioniTraffico e spaccio di droga, rapine, estorsioni e uso di armi: nove arresti - Nove persone, di nazionalità tunisina e albanese, sono state arrestate dai carabinieri di Livorno, con il supporto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, nell’ambito di una vasta operazione an ... livornotoday.it

livorno spaccio rapine estorsioniOperazione "Penny black": sette arresti per spaccio, rapina ed estorsione - "Gruppo criminale di spiccata pericolosità", scrivono gli inquirenti ... rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.