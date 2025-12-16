Livorno | Spaccio rapine ed estorsioni | 9 arresti e 40 kg di droga sequestrati tra minacce ‘Ti sciogliamo nell’acido’ e intimidazioni con colpi di fucile

Un’operazione antimafia a Livorno ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di 40 kg di droga, con un giro d’affari stimato di circa 400 mila euro. L’indagine, durata un anno e mezzo, ha svelato un sistema di spaccio, rapine ed estorsioni, con minacce violente e intimidazioni armate. Sono stati inoltre indagati altri undici soggetti coinvolti nelle attività illecite.

Nove arrestati oggi (più altri 11 durante l'attività investigativa durata un anno e mezzo), altrettante persone indagate e 40 kg di droga sequestrata che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 400mila euro. Sono questi i numeri dell'operazione “Penny Black”, condotta dai carabinieri di. Livornotoday.it Undici arresti per l'assalto ai portavalori a Livorno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Traffico e spaccio di droga, rapine, estorsioni e uso di armi: nove arresti - Nove persone, di nazionalità tunisina e albanese, sono state arrestate dai carabinieri di Livorno, con il supporto del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, nell’ambito di una vasta operazione an ... livornotoday.it

Operazione "Penny black": sette arresti per spaccio, rapina ed estorsione - "Gruppo criminale di spiccata pericolosità", scrivono gli inquirenti ... rainews.it

Operazione Penny Black, smantellata organizzazione dedita a spaccio, rapine ed estorsioni #carabinieri #spaccio #rapine #estorsioni #pennyblack #livorno #provinciadilivorno - facebook.com facebook

