Si rischia una guerra planetaria | vescovi italiani indetta per venerdì 13 una giornata di preghiera e digiuno Cei

I vescovi italiani hanno annunciato che venerdì 13 si terrà una giornata di preghiera e digiuno, organizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Nel documento pubblicato, affermano che la guerra non rappresenta mai una soluzione e sottolineano l’importanza di pregare e digiunare in questo momento. La proposta coinvolge tutte le diocesi del paese e invita i fedeli a partecipare.

La guerra non è e non può essere mai la risposta. È un passo del documento stilato dai vescovi italiani. La conferenza episcopale italiana ha indetto per venerdì 13 marzo una giornata di preghiera e digiuno. “Si rischia una guerra planetaria” è la preoccupazione espressa dai vescovi della Cei. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Cei, 'fermare la violenza', preghiera e digiuno il 13 marzo(ANSA) - ROMA, 05 MAR - L'escalation di violenza in Medio Oriente 'rischia di trascinare l'umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una ... notizie.tiscali.it

