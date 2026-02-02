Foro Italico rallentamenti ogni mattina | lavori senza controllo e automobilisti ostaggio del traffico

Ogni mattina, il traffico al Foro Italico si blocca. Da più di una settimana, tra le 7 e le 9, i lavori di taglio delle siepi continuano senza alcuna gestione del traffico. Gli automobilisti sono costretti a restare in coda, con nessuno che coordini il traffico o che avvisi i guidatori. La situazione è diventata insostenibile e le auto sono ferme sotto il sole, senza alternative o indicazioni chiare.

È semplicemente inaudito che da oltre una settimana, tra le 7 e le 9, al Foro Italico vengano eseguiti lavori di taglio delle siepi nelle ore di massimo afflusso veicolare, senza alcuna gestione del traffico e in totale assenza di organi preposti a questo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: auto provenienti da via Messina Marine ferme e incolonnate, traffico bloccato per 10–15 minuti ogni mattina, carreggiata ridotta da un lato per i lavori e dall’altro occupata da auto parcheggiate a pettine, senza che nessuno regoli la circolazione. La cosa più grave è che la situazione era già stata segnalata alla polizia municipale, ma ad oggi non solo non è migliorata, ma è peggiorata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Foro Italico Rallentamenti Addio Pietrangeli al Foro Italico: l'arrivo del feretro con la Coppa Davis Ballando con le Stelle saluta l’Auditorium del Foro Italico dopo vent’anni Nel 2025, Ballando con le Stelle ha celebrato le sue venti edizioni, segnando un traguardo importante. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. CONGRATULAZIONI AL TEAM TAVOLETTA PER I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2025 E PER IL RICONOSCIMENTO OTTENUTO LA SCORSA DOMENICA AL FORO ITALICO Tantissima soddisfazione per il Team Tavoletta che domenica 25 gennaio è st facebook Continuano all'auditorium #Rai del Foro italico le prove degli artisti in gara al prossimo #FestivaldiSanremo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.