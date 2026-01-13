Empiria Poetry Slam – Tappa del campionato nazionale
Giovedì 15 gennaio alle 21.30, Empiria ospita una tappa del campionato nazionale di Poetry Slam. Sei poeti si sfideranno davanti al pubblico, trasformando parole in ritmo e emozioni. Una serata dedicata alla poesia performativa, in collaborazione con L., che mette in evidenza l’arte di esprimersi attraverso la parola. Un’occasione per ascoltare e apprezzare la poesia in un contesto coinvolgente e intimo.
Giovedì 15 Gennaio dalle ore 21.30, Empiria diventa il palcoscenico di una sfida poetica mozzafiato: sei artisti, un solo vincitore!Parole che diventano ritmo, emozione e competizione in una serata speciale dedicata al Poetry Slam, in collaborazione con L.I.P.S. – Lega Italiana Poetry Slam e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Avellino, riparte il torneo "Poetry Slam" del circolo Avionica
Leggi anche: Uno studente del liceo Galilei vince il Poetry Slam regionale
Empiria Poetry Slam – Tappa del campionato nazionale - 30, Empiria diventa il palcoscenico di una sfida poetica mozzafiato: sei artisti, un solo vincitore! genovatoday.it
EMPIRIA POETRY SLAM - SECONDO APPUNTAMENTO - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.