Empiria Poetry Slam – Tappa del campionato nazionale

Giovedì 15 gennaio alle 21.30, Empiria ospita una tappa del campionato nazionale di Poetry Slam. Sei poeti si sfideranno davanti al pubblico, trasformando parole in ritmo e emozioni. Una serata dedicata alla poesia performativa, in collaborazione con L., che mette in evidenza l’arte di esprimersi attraverso la parola. Un’occasione per ascoltare e apprezzare la poesia in un contesto coinvolgente e intimo.

