Silvestro Lega conferenza a 200 anni dalla nascita

A Picta Romagna, la rassegna europea di arte contemporanea che si svolge nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, prende il via oggi con una conferenza dedicata a Silvestro Lega, in occasione del bicentenario della nascita. Gli eventi culturali collaterali sono stati annunciati e si svolgeranno nelle prossime settimane, coinvolgendo artisti e appassionati nel contesto della mostra.

A Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea, in corso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, prendono il via oggi gli eventi culturali collaterali. Alle 17 è in programma un incontro sulla vita della missionaria forlivese Annalena Tonelli, che sarà rivisitata attraverso la testimonianza del nipote Andrea Saletti. Domani alla stessa ora la storica dell'arte Alessandra Righini terrà una conferenza sul pittore Silvestro Lega a duecento anni dalla nascita, avvenuta a Modigliana l'8 dicembre 1826. L'intervento sarà accompagnato da videoproiezioni. A introdurre la relatrice sarà il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, curatore degli eventi culturali di Picta Romagna.