Roma ricorda Lando Fiorini | 88 anni dalla nascita

Roma ricorda Lando Fiorini, cantante romano amatissimo, in occasione dell’88° anniversario della sua nascita. Nato nel 1938 e scomparso nel 2017, Fiorini ha lasciato un'impronta significativa nella cultura romana, diventando una voce iconica che accompagna da decenni i tifosi e i cittadini della città. Un ricordo che sottolinea il suo ruolo nella storia musicale e sociale di Roma.

La Roma celebra Lando Fiorini nel giorno dell' 88° anniversario della nascita. Cantante romano amatissimo, nato il 27 gennaio 1938 e scomparso nel 2017, Fiorini è la voce che accompagna da decenni l'attesa dell'Olimpico. Sua l'iconica "Forza Roma", risuonata durante il riscaldamento della squadra prima di ogni partita allo Stadio Olimpico. Un rito che unisce generazioni e che continua a dare identità al popolo giallorosso. Il club lo ricorda con un messaggio sui social: «"Noi c'avemo er core grosso, mezzo giallo e mezzo rosso". 88 anni fa nasceva Lando Fiorini. La sua voce è ancora con noi, ogni volta che gioca la Roma».

