A Varazze Sotheby’s ha messo in vendita Villa Araba, un edificio iconico progettato un secolo fa dall’architetto americano Dierks. La proprietà, proposta dalla casa d’aste più nota al mondo, comprende sette camere da letto, suite, diversi saloni e una spiaggia privata. La villa è stata usata come set in vari film ed è ancora disponibile sul mercato con un prezzo di 15 milioni di euro.

Resta in vendita la Villa Araba a Varazze, esempio straordinario di architettura modernista. Si parla di una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Progettata nel 1925 da Barry Dierks, architetto statunitense che ha legato il suo nome all’età dell’oro della Costa Azzurra, la dimora si erge con i suoi alti archi bianchi su Punta della Mola, all’interno del più grande parco naturale della Liguria, a picco sul golfo e sottostante il lungomare Europa. Il proprietario lombardo l’ha messa in vendita al miglior offerente e le proposte arrivano sia dall’Italia sia dall’estero. Oltre 750 metri, 7 camere da letto, vari saloni e suite, l’enorme terrazza col portico, un parco botanico di 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Varazze, Sotheby’s vende Villa Araba a 15 milioni, la dimora icona progettata cento anni fa dall'architetto americano Dierks

Articoli correlati

Cento anni fa nasceva Leslie Nielsen, il re della comicità demenziale diventato icona popL’11 febbraio 1926 nasceva Leslie Nielsen, attore capace di trasformare l’imperturbabilità in un’arte comica.

Robert Duvall, l’attore de Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni: un’icona del cinema americano scompare.Addio a Robert Duvall: l’attore del Padrino e di Apocalypse Now si è spento a 95 anni Il cinema americano piange la scomparsa di Robert Duvall,...

Una raccolta di contenuti su Villa Araba

Discussioni sull' argomento Sotheby’s vende Villa Araba: l’icona di Varazze a 15 milioni; Intonaco crollato nel commissariato di polizia di Alassio, Siulp: Ora lavori urgenti.

Varazze, villa araba in vendita da Sotheby’sVarazze – Occorre un libretto degli assegni con parecchi zeri per regalarsi il sogno di una villa unica. Il mercato immobiliare propone una delle perle di Varazze e dell’intera Liguria di ponente, la ... ilsecoloxix.it

Real estate: a Varazze è in vendita Villa Araba, progettata dall’architetto Barry DierksÈ letteralmente più unica che rara. Parliamo della Villa Araba a Varazze (Savona), di recente messa sul mercato da Italy Sotheby’s International Realty, una delle più importanti società di consulenza ... milanofinanza.it

A Varazze è in vendita Villa Araba, esempio straordinario di architettura modernista https://ad-italia.visitlink.me/QCLMfv - facebook.com facebook