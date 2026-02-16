Robert Duvall l’attore de Il Padrino e Apocalypse Now è morto a 95 anni | un’icona del cinema americano scompare

Robert Duvall, celebre attore protagonista di film come Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età. La sua morte si è verificata ieri nella sua casa in Virginia, lasciando il mondo del cinema senza uno dei volti più riconoscibili degli ultimi decenni. La notizia ha subito fatto il giro delle testate, che ricordano la lunga carriera e i ruoli indimenticabili dell’attore.

Addio a Robert Duvall: l’attore del Padrino e di Apocalypse Now si è spento a 95 anni. Il cinema americano piange la scomparsa di Robert Duvall, attore premio Oscar e figura iconica della settima arte, avvenuta ieri, lunedì 16 febbraio 2026, nella sua residenza in Virginia. Duvall, interprete indimenticabile di film come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, si è spento all’età di 95 anni, lasciando un’eredità artistica straordinaria e un palmarès arricchito da sette nomination all’Oscar, tra cui una statuetta vinta per “Tender Mercies”. Gli inizi e la formazione di un talento. La carriera di Duvall ha preso il via nel 1962 con un ruolo che, pur non richiedendo dialoghi, lo ha subito proiettato nell’attenzione del pubblico: Boo Radley in “Il buio oltre la siepe”.🔗 Leggi su Ameve.eu

