Robert Duvall l’attore de Il Padrino e Apocalypse Now è morto a 95 anni | un’icona del cinema americano scompare
Robert Duvall, celebre attore protagonista di film come Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età. La sua morte si è verificata ieri nella sua casa in Virginia, lasciando il mondo del cinema senza uno dei volti più riconoscibili degli ultimi decenni. La notizia ha subito fatto il giro delle testate, che ricordano la lunga carriera e i ruoli indimenticabili dell’attore.
Addio a Robert Duvall: l’attore del Padrino e di Apocalypse Now si è spento a 95 anni. Il cinema americano piange la scomparsa di Robert Duvall, attore premio Oscar e figura iconica della settima arte, avvenuta ieri, lunedì 16 febbraio 2026, nella sua residenza in Virginia. Duvall, interprete indimenticabile di film come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”, si è spento all’età di 95 anni, lasciando un’eredità artistica straordinaria e un palmarès arricchito da sette nomination all’Oscar, tra cui una statuetta vinta per “Tender Mercies”. Gli inizi e la formazione di un talento. La carriera di Duvall ha preso il via nel 1962 con un ruolo che, pur non richiedendo dialoghi, lo ha subito proiettato nell’attenzione del pubblico: Boo Radley in “Il buio oltre la siepe”.🔗 Leggi su Ameve.eu
È morto Robert Duvall, l’attore de “Il Padrino” e “Apocalypse Now” aveva 95 anni
Robert Duvall, famoso attore noto per i ruoli in “Il Padrino” e “Apocalypse Now,” è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all'età avanzata.
Robert Duvall è morto, l'attore de "Il Padrino" e "Apocalypse Now" aveva 95 anni: a dare l'annuncio la moglieLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morto Robert Duvall: addio all’attore premio Oscar, aveva 95 anni; Addio a Robert Duvall: celebre la sua interpretazione del consigliori nel Padrino; Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15 anni: arrestate 4 persone.
Addio a Robert Duvall, morto a 95 anni l'attore di Il Padrino e Apocalypse NowNel corso della sua carriera lunga sei decenni, Robert Duvall ha vinto un Oscar come miglior attore e ha ricevuto altre sei nomination. La moglie: Per il mondo era un attore, per me era tutto View o ... msn.com
Roberto Duvall, alcune delle migliori scene della carriera del celebre attore morto a 95 anniÈ morto a 95 anni l'attore Robert Duvall, noto per aver intepretato - tra gli altri - Tom Hagen nella saga de 'Il Padrino' di Francis Ford Coppola . Ad annunciare il decesso la moglie Luciana con un p ... video.corriere.it
Giudice, “consigliori”, poliziotto, al centro della guerra in Vietnam o meccanico d’eccezione, Robert Duvall ha girato più di novanta film in una lunga carriera che gli vide vincere un oscar nel 1984 per Tender Mercies - facebook.com facebook
Robert Duvall, morta la star de «Il Padrino», «Apocalypse Now» e «Il grande Santini» x.com