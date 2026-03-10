Vandalizzato il ricordo di Mario Paciolla

Nel parco di via dell'Erba all'Arenella, la targa e il murale dedicati a Mario Paciolla sono stati danneggiati da atti di vandalismo. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno verificando la natura delle azioni compiute e le eventuali responsabilità. Non ci sono al momento ulteriori dettagli sulle modalità dell'atto o sui responsabili.

La targa e il murale dedicati a Mario Paciolla, nel parco di via dell'Erba all'Arenella, sono stati vandalizzati.A denunciarlo e a riportare la foto dello stato in cui versa il ricordo del ragazzo morto in Colombia è il collettivo 'Giustizia per Mario Paciolla'. Il volto di Mario, raffigurato nel murale realizzato dall'artista Luca Carnevale - il primo mai dedicato alla sua memoria - e la targa commemorativa installata nel parco sono stati imbrattati con scritte e segni di vandalismo. "Si tratta di un gesto vile e offensivo - dichiara il Collettivo - che colpisce non solo un'opera artistica e uno spazio pubblico, ma soprattutto la memoria di un giovane cooperante napoletano che ha dedicato la propria vita ai valori della pace, della giustizia e dei diritti umani". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Caso Mario Paciolla, l’appello dei genitori: “C’è chi ha mentito sugli ultimi giorni di Mario, ora dica la verità”Mentre si prepara il ricorso alla corte europea per i diritti dell'uomo, i genitori del cooperante italiano morto in Colombia rivolgono un appello a...

Per Mario Paciolla, continuiamo a fare rumore assiemeGrazie alle centinaia di persone che si sono ritrovate con noi a Napoli a far rumore per Mario Paciolla.

Aggiornamenti e notizie su Mario Paciolla

Discussioni sull' argomento L’insulto alla memoria: a Napoli, il degrado sfigura il ricordo di Mario Paciolla; Mario Paciolla, vandalizzate targa e murales a Napoli, i genitori: Dispiaciuti, ha un valore per noi.

Vandalizzato il ricordo di Mario PaciollaLa targa e il murale dedicati a Mario Paciolla, nel parco di via dell'Erba all'Arenella, sono stati vandalizzati. A denunciarlo e a riportare la foto dello stato in cui versa il ricordo del ragazzo ... napolitoday.it

Napoli, sfregio alla memoria di Mario Paciolla: imbrattati murale e targa al Parco di via dell’ErbaNapoli – Un nuovo, vergognoso atto cancella per l'ennesima volta la memoria di Mario Paciolla. Il murale che ritrae il suo volto, realizzato dall'artista Luca ... cronachedellacampania.it

#VeritàeGiustizia per la morte di #MarioPaciolla #Noinonarchiviamo x.com

Napoli, vandalizzati murales e targa per Mario Paciolla #MarioPaciolla #Napoli - facebook.com facebook