Per Mario Paciolla continuiamo a fare rumore assieme
Centinaia di persone si sono radunate a Napoli per ricordare Mario Paciolla. Sono arrivati in tanti, armati di fischietti e tamburi, per gridare il loro sostegno e chiedere giustizia. La manifestazione è scoppiata nel centro della città, con cori e striscioni, senza nascondere la rabbia e la voglia di fare sentire la propria voce. La gente è scesa in piazza per non dimenticare e continuare a fare rumore assieme.
Morte di Mario Paciolla, il consiglio comunale di Napoli chiede commissione parlamentare di inchiestaIl consiglio comunale di Napoli approva all'unanimità la richiesta di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Mario Paciolla. Il cooperante italiano dell'Onu 33enne, originario del ... fanpage.it
Una scuola per formarsi ai mestieri della pace nel nome di Mario PaciollaAnna Motta e Pino Paciolla, i genitori di Mario, sono all'apertura della scuola di pace a lui intitolata. Continuano a lottare per la verità anche se l'inchiesta sulla morte del giornalista, attivista ... rainews.it
Nell'ambito del progetto 'Legalità è Libertà' il Liceo 'Colombo' ha ospitato stamattina i genitori di Mario Paciolla, attivista italiano morto durante l'esercizio della sua funzione di osservatore ONU dell'accordo tra governo colombiano e FARC, accompagnati da An facebook
