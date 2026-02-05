Per Mario Paciolla continuiamo a fare rumore assieme

Centinaia di persone si sono radunate a Napoli per ricordare Mario Paciolla. Sono arrivati in tanti, armati di fischietti e tamburi, per gridare il loro sostegno e chiedere giustizia. La manifestazione è scoppiata nel centro della città, con cori e striscioni, senza nascondere la rabbia e la voglia di fare sentire la propria voce. La gente è scesa in piazza per non dimenticare e continuare a fare rumore assieme.

