Per Mario Paciolla continuiamo a fare rumore assieme

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persone si sono radunate a Napoli per ricordare Mario Paciolla. Sono arrivati in tanti, armati di fischietti e tamburi, per gridare il loro sostegno e chiedere giustizia. La manifestazione è scoppiata nel centro della città, con cori e striscioni, senza nascondere la rabbia e la voglia di fare sentire la propria voce. La gente è scesa in piazza per non dimenticare e continuare a fare rumore assieme.

Grazie alle centinaia di persone che si sono ritrovate con noi a Napoli a far rumore per Mario Paciolla.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

