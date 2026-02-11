Caso Mario Paciolla l'appello dei genitori | C'è chi ha mentito sugli ultimi giorni di Mario ora dica la verità

I genitori di Mario Paciolla chiedono chiarezza sugli ultimi giorni del loro figlio. Mentre si avvicina il ricorso alla Corte europea, i familiari lanciano un appello a chi era presente quando il cooperante italiano è stato trovato morto in Colombia.

Mentre si prepara il ricorso alla corte europea per i diritti dell'uomo, i genitori del cooperante italiano morto in Colombia rivolgono un appello a Stavroula Antara, a capo della missione Onu, e alla collega che trovò il corpo, Lara Pardo Fernandez: "Dite la verità sugli ultimi giorni di Mario".🔗 Leggi su Fanpage.it

La mamma di Mario Paciolla: Mio figlio è stato ucciso, non si deve archiviare il casoLo scorso 10 marzo il gip del Tribunale di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta della procura di archiviare il caso della morte di Mario Paciolla, il 33enne napoletano trovato privo di vita ... laprovinciapavese.gelocal.it

Caso Mario Paciolla: presentata nuova interrogazione del Partito Democratico a TajaniIl caso di Mario Paciolla, il cooperante italiano trovato morto mentre lavorava per l'Onu in Colombia nel 2020, torna in parlamento. Dopo l'inchiesta di Fanpage.it, che ha analizzato le incongruenze ... fanpage.it

