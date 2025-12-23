Finestrini delle auto in frantumi colto in flagrante il vandalo seriale | 18enne fermato e denunciato
Un giovane di 18 anni è stato fermato e denunciato a Jesi, sospettato di essere il responsabile di diversi atti vandalici ai danni di veicoli parcheggiati. Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e intervenire sull’autore dei danni, tra cui il devastante episodio di finestrini delle auto frantumati.
JESI – Dopo diverse segnalazioni e denunce, è stato identificato l’autore di numerosi atti vandalici in città, con le auto parcheggiate come bersaglio. I carabinieri di Jesi, hanno scoperto e denunciato, per danneggiamento aggravato, un 18enne Jesino, già noto alle forze dell’ordine. I militari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
