Finestrini delle auto in frantumi colto in flagrante il vandalo seriale | 18enne fermato e denunciato

Un giovane di 18 anni è stato fermato e denunciato a Jesi, sospettato di essere il responsabile di diversi atti vandalici ai danni di veicoli parcheggiati. Dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e intervenire sull’autore dei danni, tra cui il devastante episodio di finestrini delle auto frantumati.

Furti sulle auto, colti in flagrante. Spaccavano i finestrini, tre arresti - Pavia, in viale Brambilla avevano già danneggiato due vetture e preso una zainetto da un’altra. ilgiorno.it

Vandali alle Badie. Automobili nel mirino. Finestrini in frantumi - Dalla parte opposta, a poche decine di metri, gli immancabili "sacchi neri", abbandonati da ... lanazione.it

Finestrini rotti, lancio di pietre contro il parabrezza e un tufo posizionato sul cofano dell’autovettura parcheggiata sotto l’abitazione al comparto Biccari a Foggia. Un nuovo episodio di danneggiamenti si è verificato ai danni dell’autovettura di Maurizio Marrese, - facebook.com facebook

Nuovo raid contro l’auto del presidente del WWF #Foggia, finestrini distrutti con una grossa pietra x.com

