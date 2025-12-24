La Lndc sporge denuncia per la strage della colonia felina a Villa Raspa | Gesto crudele non può restare impunito

Arriva anche la denuncia della Lndc Animal Protection per quanto avvenuto in via Valle Carbone, a Villa Raspa di Spoltore dove una colonia di gatti è stata sterminata e la causa potrebbe essere quella dell’avvelenamento. È la stessa associazione animalista a farlo sapere tornando a chiedere una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

