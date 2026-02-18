Gatti e bambini alla scuola primaria Rodari la prima colonia felina

A Bergamo, nel quartiere Santa Lucia, è stata creata una colonia felina nella scuola primaria Rodari, a causa di numerosi gatti che si aggiravano nel cortile. La decisione nasce dall’esigenza di gestire la presenza dei felini e di garantire uno spazio sicuro per i bambini. Gli animatori del progetto hanno allestito delle aree dedicate e fornito cibo ai gatti randagi. Questa iniziativa mira a favorire un ambiente più tranquillo e a ridurre i contatti indesiderati tra studenti e animali. La colonia felina è pronta ad accogliere i primi gatti.

LA NOVITÀ. A Bergamo nel quartiere Santa Lucia è stato inaugurata, dopo un lungo iter, una colonia felina nel giardino di una scuola. Gatti e bambini per una convivenza educativa e di cittadinanza attiva. È stata inaugurata mercoledì 18 febbraio, il giorno dopo la Giornata mondiale del gatto, la prima colonia felina scolastica riconosciuta dal Comune di Bergamo (e intestata all'assessore all'ambiente Oriana Ruzzini) ospitata nel giardino della scuola primaria Rodari (dell'Istituto comprensivo Santa Lucia). Un'esperienza innovativa di coesistenza tra animali e comunità educante, tra i primi esempi strutturati in Italia. Attualmente è composta da 7 gatti adulti e 2 cuccioli: l'istituto potrà sviluppare insieme a bambini e insegnanti progetti di valorizzazione della loro presenza, laboratori tematici e percorsi educativi dedicati al rispetto della fauna e dell'ambiente