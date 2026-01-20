A Mozzanica, il centro civico Casa Fiori ha subito danni dopo che alcuni vandali hanno aperto un estintore, imbiancando bagni, sale studio e sale riunioni al piano terra. L’incidente ha reso inagibile questa parte dell’edificio, richiedendo interventi di ripristino. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare la sicurezza nelle strutture pubbliche per prevenire simili atti di vandalismo.

Mozzanica. Hanno aperto un estintore imbiancando bagni, sale studio e sale riunioni del piano terra di Casa Fiori. È quanto accaduto lunedì 19 gennaio all’interno del centro civico di Mozzanica, in via Europa Unita, dove ignoti vandali hanno fatto irruzione nella struttura che ospita anche la biblioteca comunale. Il piano terra dell’edificio è ora inagibile e resterà chiuso per il tempo necessario a ripulire gli ambienti. La biblioteca comunale, invece, ha riaperto regolarmente già dal giorno successivo. Sull’episodio sono in corso accertamenti: le immagini delle telecamere di videosorveglianza verranno visionate dalla polizia locale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Il Centro civico di Triante resta inagibile

Leggi anche: Danni alla media Leonardo, il Centro civico di Triante è inagibile da tre settimane

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mozzanica, vandali aprono un estintore nel centro civico: inagibile il piano terra di Casa Fiori - Bagni, sale studio e sale riunioni imbiancati dai vandali: la biblioteca comunale ha riaperto già il giorno seguente e le telecamere saranno visionate dalla polizia locale ... bergamonews.it