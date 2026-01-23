Maltempo prosegue la conta dei danni al Sud Allerta nel weekend

Il maltempo nel sud Italia continua a causare danni significativi, con oltre 2.800 interventi dei Vigili del Fuoco durante le ultime giornate di maltempo causate dal ciclone Harry. Le condizioni meteorologiche avverse hanno interessato diverse zone, richiedendo un impegno costante per garantire la sicurezza dei cittadini e dei territori colpiti. La situazione rimane sotto osservazione in vista di un weekend caratterizzato da ulteriori allerte e possibili criticità.

Il maltempo nel sud Italia: oltre 2800 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle giornate del ciclone Harry. Nei luoghi devastati dalle mareggiate continua la conta dei danni. E nel fine settimana si annuncia un nuovo peggioramento.

