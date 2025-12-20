Scontro auto-scooter all' incrocio | uomo sbalzato dal mezzo a due ruote finisce in ospedale

Nella serata di oggi si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter all’incrocio tra viale La Grola e via Caselli. L'impatto ha causato il ferimento del conducente dello scooter, che è stato sbalzato dal mezzo e trasportato in ospedale. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Lo scontro, l'incidente e un ferito. Ad avere la peggio stasera nello scontro tra un'auto e uno scooter all'incrocio tra viale La Grola e via Caselli, è stato uno scooterista, sbalzato dal mezzo dopo l'impatto. L'uomo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Maggiore di Parma.

