Valeria Marini è sempre più furiosa con Frassica | svela cosa le ha scritto il comico e fa una richiesta particolare

Valeria Marini si è detta molto arrabbiata con Nino Frassica, rivelando il contenuto di un messaggio inviato dal comico. La showgirl ha espresso il suo disappunto per una battuta fatta da Frassica durante il Festival di Sanremo, episodio che ha scatenato la sua reazione. Marini ha anche avanzato una richiesta particolare in merito alla vicenda.

La polemica tra Valeria Marini e Nino Frassica continua a far discutere. Tutto è iniziato con una battuta del comico durante il Festival di Sanremo che ha coinvolto l’aspetto della showgirl, un episodio che Marini non ha affatto apprezzato. Nei giorni successivi la vicenda è diventata un piccolo caso televisivo, alimentato da dichiarazioni, repliche ironiche e nuove frecciatine. Ora la showgirl è tornata a parlare pubblicamente della questione, spiegando perché le scuse ricevute non sono state sufficienti. Valeria Marini è ancora furiosa con Nino Frassica: la rabbia per le scuse a Valeria. Golino!. La settimana scorsa Valeria Marini, ospite della trasmissione La Volta Buona, aveva raccontato con emozione di essere rimasta molto colpita dalla battuta fatta da Nino Frassica durante uno sketch con Carlo Conti al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

