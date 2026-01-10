Delitto Pierina Paganelli Valeria Bartolucci indagata | la moglie di Dassilva accusata di favoreggiamento
Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati per il delitto di Pierina Paganelli. L’indagine si è estesa includendo anche accuse di aver fornito false informazioni al pm. La vicenda, già complessa, si approfondisce con nuovi sviluppi, rendendo ancora più complesso il quadro giudiziario.
Quarto Grado: ‘Valeria Bartolucci indagata, contestate anche false informazioni al pm’. Il caso di Pierina Paganelli si allarga e si complica ulteriormente. A oltre due anni dall’omicidio della pensionata uccisa con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino a Rimini, l’inchiesta registra un nuovo, pesante sviluppo: Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è ufficialmente indagata. L’accusa è doppia e delicata: favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero. L’iscrizione nel registro degli indagati è stata rivelata durante la trasmissione Quarto Grado dalla giornalista Francesca Carollo, confermando indiscrezioni che circolavano da giorni negli ambienti giudiziari riminesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
