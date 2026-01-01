Un cristianesimo al passo con i tempi deve mantenere la sua essenza e il suo valore, senza lasciarsi condizionare dal contesto moderno. La fede autentica si basa sulla lotta contro la corruzione e sulla ricerca della verità, che rappresentano la vera luce dell’anima. Solo attraverso il coraggio di rimanere fedeli ai principi fondamentali si può preservare un messaggio che, se svanisce, perde significato e rilevanza.

O la fede è sale, ovvero lotta contro la corruzione e ha sapore, o è destinata a svanire. Serve il coraggio della passione della verità, che è luce. Non il conformismo di chi si arrangia identificandosi con il mondo.. Dio conosce le miserie umane, però ci ha creati a sua immagine. La strada è l’imitazione di Cristo, seguendo l’esempio dei santi.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un cristianesimo al passo con i tempi perde valore e non è più necessario

