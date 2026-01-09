L’Ast Ancona avvia nel 2026 iniziative di sensibilizzazione su screening oncologici e vaccini Hpv, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e tutelare la salute delle donne. Attraverso campagne informative e servizi dedicati, l’azienda intende sottolineare l’importanza di controlli regolari e della vaccinazione come strumenti fondamentali per ridurre i rischi legati a patologie oncologiche.

Ancona, 9 gennaio 2026 – «La prevenzione salva la vita!». È questo lo slogan, diretto e senza appello, scelto dall'Unità Operativa Complessa Screening Oncologici dell’Ast Ancona per inaugurare il 2026 sotto il segno della salute femminile. Gennaio è stato infatti designato a livello mondiale come il mese della sensibilizzazione sul tumore della cervice uterina, un periodo cruciale per ribadire che la lotta contro questa patologia dispone oggi di armi estremamente efficaci, a patto che vengano utilizzate correttamente. Il tumore della cervice uterina è causato dall'infezione da Papillomavirus (Hpv), la patologia sessualmente trasmessa più diffusa al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Screening oncologici e vaccini Hpv: l'Ast Ancona scende in campo per la salute della donna

