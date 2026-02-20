Asti | HPV screening e vaccini gratis per tutelare la salute Chi può

Asti si Mobilita Contro l’HPV: Screening e Vaccinazioni Gratuite per una Prevenzione Rinforzata. Il 4 marzo, in occasione della Giornata Mondiale contro il Papilloma Virus Umano (HPV), l’Azienda Sanitaria Locale di Asti (Asl AT) offre alla popolazione screening e vaccinazioni gratuite, un’iniziativa volta a prevenire infezioni e le gravi patologie ad esse associate, in primis il tumore al collo dell’utero. L’obiettivo è garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi di prevenzione, informando e sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di controlli periodici e della vaccinazione. Un Virus Diffuso e Spesso Silenzioso.🔗 Leggi su Ameve.eu

