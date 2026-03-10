Va in pensione la dottoressa Daniela Cimini all' avanguardia nella prevenzione e indispensabile ai tempi della pandemia

La dottoressa Daniela Cimini si appresta a lasciare il suo ruolo, dopo aver trascorso tutta la carriera nel sistema sanitario delle Marche. Durante il suo percorso, si è concentrata sulla medicina di popolazione e sulla prevenzione, diventando una figura di riferimento nel settore. La sua attività ha attraversato anni cruciali, tra cui la pandemia, in cui ha svolto un ruolo importante nel settore sanitario regionale.

Tra le prime a comprendere l'importanza del fare rete tra i vari dipartimenti delle aziende sanitarie e dall'approccio "one health", lascia in dote un lavoro che ha fatto scuola a tutti i suoi colleghi ANCONA – Una vita e una carriera interamente dedicate alla realtà sanitaria delle Marche, con un focus costante sulla medicina di popolazione e la prevenzione. È andata in pensione negli scorsi giorni la dottoressa Daniela Cimini, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Ast di Ancona. Nata a Cingoli, Cimini è stata per anni al vertice del dipartimento che comprende 12 strutture operative complesse, e direttore della Uoc Isp Prevenzione e Sorveglianza delle malattie infettive e cronico degenerative. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

