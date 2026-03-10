Nel giugno 2025, Maya Hernandez, 20 anni, lascia i suoi due figli in auto mentre si sottopone a un trattamento estetico. Durante la pausa, il più piccolo di un anno muore e il più grande di due anni viene portato in ospedale. La donna è stata condannata a 15 anni di reclusione.

Siamo nel giugno 2025 quando Maya Hernandez, 20 anni, prende l’auto insieme ai suoi due figli, Amillio, di un anno, e Mateo, di due. La donna guida da Visalia a Bakersfield, dove raggiunge un centro per sottoporsi a un trattamento estetico della durata di due ore e mezza. La 20enne decide di lasciare i bambini in macchina. Lascia anche l’aria condizionata accesa, ma il sistema si spegne dopo circa un’ora e i piccoli restano all’interno dell’auto con temperature superiori ai 38 gradi. È quanto emerge dalle indagini condotte dal Dipartimento di Polizia di Bakersfield. Uno dei due bambini, Amillio, muore, mentre l’altro viene ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Va a fare un trattamento estetico e lascia in figli in macchina: quello di un anno muore, quello di due viene portato in ospedale. Arrivata la condanna a 15 anni

