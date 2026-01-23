Tutto quello che c' è da sapere sul trattamento estetico micro invasivo che con minuscoli aghi stimola collagene ed elastina tonificando la pelle

Il trattamento micro invasivo con piccoli aghi è una procedura estetica che stimola la produzione di collagene ed elastina, contribuendo a tonificare e migliorare l’aspetto della pelle. Questa tecnica, graduale e naturale, è apprezzata per i risultati progressivi e senza interventi invasivi. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento, i benefici e le modalità di questo trattamento.

È una delle procedure più apprezzate perché migliora l’aspetto della pelle in modo graduale e naturale. Si chiama microneedling ed è un intervento di medicina estetica pensato sia per prevenire la futura lassità e perdita di tono, sia per attenuare i primi segni di cedimento. È adatto quindi tendenzialmente dai 35 anni poi, ma può essere anche effettuata dai 25-30 anni come trattamento preventivo. Per un motivo specifico. Face taping: come funzionano i cerotti per prevenire le rughe diventati virali su TikTok X Leggi anche › Tutte bellissime, tutte uguali: Hollywood e l’era della “Copy & Paste Face” Microneedling, il trattamento per “risvegliare” il collagene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

