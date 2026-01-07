Trump | le autorità venezuelane consegneranno agli USA tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio

Il governo venezuelano ha concordato con le autorità statunitensi la consegna di un quantitativo di petrolio compreso tra 30 e 50 milioni di barili. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, segnando un possibile cambiamento nelle dinamiche del settore energetico e delle sanzioni internazionali. Ulteriori dettagli sulla tempistica e le modalità di consegna saranno comunicati nelle prossime ore.

