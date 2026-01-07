Trump | le autorità venezuelane consegneranno agli USA tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio
Il governo venezuelano ha concordato con le autorità statunitensi la consegna di un quantitativo di petrolio compreso tra 30 e 50 milioni di barili. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, segnando un possibile cambiamento nelle dinamiche del settore energetico e delle sanzioni internazionali. Ulteriori dettagli sulla tempistica e le modalità di consegna saranno comunicati nelle prossime ore.
Il presidente americano Donald Trump annuncia che le autorità venezuelane consegneranno agli USA tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio sanzionato. Trump chiede anche al Venezuela di interrompere i legami con Russia, Cina e Iran. Trump: le autorità venezuelane consegneranno agli USA il petrolio sanzionato Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Bernie Sanders:«Il presidente Trump non ha l'autorità costituzionale per attaccare un altro Paese. Quando il 60% degli americani vive di stipendio in stipendio, dovrebbe concentrarsi sulla crisi interna, porre fine al suo avventurismo militare illegale e smettere - facebook.com facebook
