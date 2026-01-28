WhatsApp lancia una funzione per non farsi spiare | cosa sono le Impostazioni Restrittive

WhatsApp annuncia una novità per tutelare di più la privacy degli utenti. La piattaforma di messaggistica ha introdotto una funzione che permette di bloccare gli allegati provenienti da persone che non sono nei nostri contatti. In pratica, si potrà decidere di ricevere solo messaggi e file da chi si conosce, evitando così possibili spioni o spam. La funzione si chiama Impostazioni Restrittive e mira a rendere più sicure le conversazioni, anche in gruppi o chat con sconosciuti.

WhatsApp ha lanciato una nuova serie di funzioni legate alla privacy. Una di queste permette di bloccare gli allegati da parte di persone che non fanno parte dei nostri contatti. È esattamente il canale di accesso seguito dallo spyware del caso Paragon.

