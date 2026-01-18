WhatsApp il codice segreto che svela le chat nascoste | ecco cosa non vedi sul cellulare del tuo partner

WhatsApp continua a evolversi per proteggere la privacy degli utenti, introducendo nuove funzionalità come Chat Lock. Questa opzione permette di nascondere e proteggere conversazioni sensibili, offrendo maggiore controllo sulle chat. Sebbene non sempre visibile immediatamente, conoscere queste funzioni può aiutare a comprendere meglio cosa si cela dietro le app di messaggistica e come gestire la propria privacy in modo efficace.

WhatsApp, si conferma ancora una volta all’avanguardia nella tutela della privacy con l’introduzione della funzione Chat Lock. Questa nuova funzionalità, annunciata dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di rafforzamento della sicurezza e della riservatezza delle comunicazioni personali, offrendo agli utenti un modo semplice e sicuro per proteggere chat singole o di gruppo da occhi indiscreti. La funzione Chat Lock permette di isolare alcune conversazioni in un’area protetta, accessibile solo tramite autenticazione biometrica (Face ID o impronta digitale) oppure con una password scelta dall’utente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

