Week-end di San Valentino con Ail Salerno | musica live al Mumble Rumble e campagna di donazione di sangue

Venerdì 13 febbraio, il Mumble Rumble di Salerno apre le sue porte alle 20 per una serata di musica live organizzata da Ail Salerno. L’evento, intitolato “Mumble Rumble & Friends”, coinvolge il pubblico in un weekend dedicato all’amore e alla solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla donazione di sangue. La serata promette musica e buon umore, mentre i partecipanti possono anche contribuire a una causa importante.

Al via, venerdì 13 febbraio, l’evento “Mumble Rumble & Friends”, una serata di musica live che si terrà dalle ore 20 presso il Mumble Rumble in via Vincenzo Loria, 35 a Salerno. Parteciperanno le cover band di musica pop e rock Mads e The Peanuts e la compagnia di musica popolare Picarielli, oltre alle esibizioni di Francesca Cecere, Massimo Barrella, Osvaldo Costabile, Dario Triestino e Lucio D’Amato. L’ingresso è a donazione libera, per sostenere il progetto di continuità assistenziale “L’Ospedale a Casa” per i pazienti oncoematologici salernitani. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, dunque, torna “Dona il cuore”, la campagna di donazione di sangue che si terrà dalle 8 alle 12:00 al centro trasfusionale dell’A.🔗 Leggi su Salernotoday.it

