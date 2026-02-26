Durante la puntata del 26 febbraio, alcuni partecipanti hanno preso decisioni definitive: Sandro ha deciso di interrompere tre frequentazioni, mentre Cinzia ha lasciato lo studio per motivi sentimentali. Nel frattempo, Gemma ha fermato sul nascere il possibile riavvicinamento di Patrizio, e Lanfranco ha avuto un confronto con Cinzia, portando a cambiamenti significativi nel cast.

Decisioni drastiche nella puntata del 26 febbraio: Sandro mette fine a più frequentazioni, Cinzia lascia il programma dopo il confronto con Lanfranco e Gemma stoppa sul nascere il ritorno di Patrizio. Oggi, giovedì 26 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Quello di oggi è stato un appuntamento che ha visto coinvolti personaggi storici del Trono Over come Gemma Galgani e Sara Gaudenzi per il Trono Classico. Trono Over del 26 febbraio: Gemma Galgani chiude con Patrizio, ritorno senza lieto fine Gemma Galgani torna al centro dello studio grazie all'arrivo di Patrizio, cavaliere già noto al pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Sandro chiude con tre dame, Cinzia lascia lo studio per amore

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 16 dicembre: Jakub lascia lo studio, Ernesto dichiara il suo amore a Cristiana

Uomini e Donne: Gemma lascia lo studio in lacrime dopo lo scontro con TinìDurante la puntata di oggi, Gemma Galgani ha affrontato un duro confronto con Tinì, lasciando lo studio in lacrime e minacciando di abbandonare il...

Temi più discussi: Le conoscenze di Sandro - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella sotto accusa: Gianni Sperti e Debora non perdonano; Chi è Sandro, cavaliere di Uomini e Donne/ Sono stato pesante con Barbara, le ho parlato di; Chi è Sandro, cavaliere di Uomini e Donne/ Dopo Barbara De Santi, esce con Gloria Nicoletti.

Uomini e Donne: Sandro chiude con tre dame, Cinzia lascia lo studio per amoreDecisioni drastiche nella puntata del 26 febbraio: Sandro mette fine a più frequentazioni, Cinzia lascia il programma dopo il confronto con Lanfranco e Gemma stoppa sul nascere il ritorno di Patrizio. movieplayer.it

Chi è Sandro, cavaliere di Uomini e Donne/ Dubbi su Barbara De Santi, è liteTutto su Sandro, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, protagonista di un confronto con Barbara De Santi. ilsussidiario.net

Terremoto Uomini e Donne, studio stravolto: lasciano i big facebook

Trasparenza e parità salariale uomini donne: è vero che la montagna ha partorito un topolino Con @MarcoMenegotto @BenincasaGiada una lettura dello schema di decreto legislativo tra aspettative alimentate dalla narrazione pubblica e reali vincoli della n x.com