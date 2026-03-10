Uomini e Donne | Asmaa e Cristiano si sono lasciati con un bimbo di 8 mesi!

Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone, noti al pubblico per la loro partecipazione a Uomini e Donne, si sono separati. La coppia, che ha un bambino di otto mesi, avrebbe concluso la relazione in modo improvviso. La notizia è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni della rottura. La loro separazione è ora al centro dell’attenzione dei media.

ULTIM’ORA: finita male per Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone. La coppia di Uomini e Donne con un figlio di 8 mesi sarebbe già scoppiata. L’indiscrezione corre sui social e nessuno dei due parla. Qualcosa non va. Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone si sono lasciati dopo la nascita di Luai: tutti i dettagli sulla rottura Una coppia nata a Uomini e Donne, una gravidanza inattesa, un figlio di pochi mesi. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone sarebbero già tornati single. Ecco cosa sappiamo. La notizia che nessuno si aspettava. Sono bastati otto mesi dalla nascita del piccolo Luai per far vacillare tutto. Asmaa Fareb e Cristiano Lo Zupone, ex dama ed ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si sarebbero lasciati. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

