Asmaa Fares cancella Instagram Cristiano Lo Zupone in silenzio | cosa è successo alla coppia di Uomini e Donne

Asmaa Fares ha cancellato il suo account Instagram, mentre Cristiano Lo Zupone è rimasto in silenzio. La coppia, nota per essere apparsa nel parterre Over di Uomini e Donne, non si trova più sui social da alcune settimane. Dopo la nascita del figlio e prima del matrimonio, si sono allontanati. Non ci sono altre informazioni pubbliche sul motivo di questa assenza.

La coppia nata nel parterre Over di Uomini e Donne è sparita dai social nelle ultime settimane. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, dopo la nascita del figlio, e prima del matrimonio, si sarebbero lasciati di nuovo.