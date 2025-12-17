Uomini e Donne triste gesto di Agnese e Roberto | si sono lasciati?

Il mondo di Uomini e Donne è scosso da un gesto che ha lasciato il pubblico senza parole. Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, protagonisti del programma, sembrano aver preso strade diverse. Le ultime ore hanno portato alla luce un evento che potrebbe segnare una svolta nella loro storia, alimentando dubbi e speculazioni tra i fan. Ecco cosa è successo.

Nelle scorse ore è arrivato un gesto che ha acceso i riflettori su Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. La coppia, nata nell’attuale stagione di Uomini e Donne, ha lasciato un segnale digitale difficile da ignorare e che molti stanno leggendo come il primo campanello d’allarme. Vediamo cosa è successo e perché il pubblico ipotizza una rottura. La vera professione di Agnese De Pasquale Uomini e Donne gossip: l’indizio social che fa discutere. Nel momento in cui scriviamo (mercoledì sera 17 dicembre 2025 ), Agnese De Pasquale e Roberto Priolo  non si seguono più su Instagram. Un cambio di stato improvviso, perché fino a ieri i due risultavano reciprocamente follower e avevano persino condiviso un video insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

