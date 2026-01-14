Università di Messina al fianco della comunità iraniana | cordoglio per Yasin Mirzaei e supporto agli studenti La nota dell’ateneo
L'Università di Messina si unisce al dolore per la perdita di Yasin Mirzaei, ex studente iraniano, e si impegna a fornire supporto alla comunità studentesca iraniana presente all'ateneo. La nota ufficiale sottolinea l'importanza di vicinanza e solidarietà in questo momento difficile, confermando l'impegno dell'università nel tutelare e supportare i propri studenti.
L'Università di Messina esprime cordoglio per la scomparsa di Yasin Mirzaei, ex studente ucciso in Iran, e annuncia "azioni concrete" per sostenere la comunità studentesca iraniana dell'Ateneo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Yasin Mirzaei, studente dell’Università di Messina, è morto in Iran durante le proteste a Dareh Deraz, Kermanshah, probabilmente colpito da un proiettile facebook
