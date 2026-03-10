Il Presidente della Repubblica sarà a Firenze per una cerimonia ufficiale durante la quale riceverà una laurea honoris causa in occasione dei 150 anni dell'ateneo. La visita si svolgerà nelle prossime ore, con la città pronta ad accogliere l'evento e le autorità locali che parteciperanno alla celebrazione. La cerimonia si terrà in un luogo simbolico del centro storico.

La città di Firenze si prepara ad accogliere il Presidente della Sergio Mattarella per una cerimonia solenne che celebra un secolo e mezzo di storia accademica. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, alle 11:00 di questo martedì 10 marzo 2026, verrà conferita al Capo dello Stato la laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato. L’evento segna il centocinquantesimo anniversario della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze. L’iniziativa non è solo un atto formale, ma rappresenta un momento di riflessione profonda sul ruolo delle istituzioni nella società contemporanea. La presenza di Mattarella in questa sede fiorentina sottolinea l’importanza data alla formazione politica e al legame tra accademia e potere statale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mattarella a Firenze: laurea honoris causa per i 150 anni

