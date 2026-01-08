L’Unione Valmarecchia lancia il Patto per la casa | affitti più bassi e meno rischi per i proprietari
L’Unione Valmarecchia ha avviato il “Patto per la casa”, un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Il programma mira a favorire affitti più accessibili e a ridurre i rischi per i proprietari, rappresentando un intervento stabile nel mercato immobiliare locale. Si tratta di uno strumento di politica attiva volto a sostenere sia i proprietari che gli inquilini, con l’obiettivo di promuovere stabilità e accessibilità nel settore abitativo.
L'Unione dei Comuni della Valmarecchia annuncia l'avvio operativo del "Patto per la casa". Promosso dalla Regione Emilia-Romagna, questo programma non si limita a una misura temporanea, ma si configura come un vero e proprio strumento di politica attiva del mercato immobiliare. L'obiettivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
