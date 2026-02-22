Dal canile di Napoli ai Giardini Montanelli di Porta Venezia | la giornata delle adozioni dei quattro zampe

Un evento ha portato i cani del canile di Napoli ai Giardini Montanelli di Porta Venezia per una giornata di adozioni. La causa è la volontà di trovare una famiglia a quattro zampe in difficoltà. Durante l’iniziativa, numerosi cani hanno incontrato potenziali proprietari, con alcuni già pronti a partire con i nuovi padroni. La giornata si è rivelata un’occasione per sensibilizzare sull’adozione responsabile e il rispetto degli animali. Molti cani aspettano ancora una casa.

Oggi i Giardini Montanelli di Milano hanno accolto i cani in cerca di casa. Una giornata speciale per le adozioni all'insegna della solidarietà e dell'amore per gli animali. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Penelope è stata ospitata nell'area cani del parco Venezia ed è nata con l'obiettivo di dare maggiore visibilità agli ospiti a quattro zampe di un canile di Napoli, offrendo loro un'occasione concreta di incontro con potenziali adottanti del territorio milanese. Per tutta la giornata, volontari e operatori sono stati presenti per raccontare le storie dei quattrozampe, fornire informazioni sulle procedure di adozione e accompagnare i visitatori in momenti di conoscenza diretta con gli animali.