Parole alle donne la serata di open mic dedicata all' universo femminile

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il gruppo di lettura femminile “Pagine Sorelle”, in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli e la fondazione Casa Artusi, promuove l’iniziativa “Parole alle donne – Open mic letterario”, in programma sabato 7 marzo dalle 15.30 al refettorio di Casa Artusi, in via A. Costa 27. “Pagine Sorelle” è un’associazione culturale femminile attiva tra Forlì, Cesena e Forlimpopoli che attraverso gruppi di lettura mensili, incontri con autrici e autori e progetti speciali promuove la letteratura come strumento di comunità, crescita e pensiero critico. L’open mic sarà uno spazio libero di voce e ascolto: chi vorrà potrà leggere un brano scritto da una donna, una poesia o una pagina dedicata a temi come libertà, diritti, identità e sorellanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

