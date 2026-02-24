Visita pastorale del vescovo Corazza a Premilcuore

Il vescovo Corazza ha visitato Premilcuore per incontrare le comunità locali, motivato dalla volontà di rafforzare i legami tra parrocchie. Durante l’evento, ha partecipato a incontri con i fedeli e ha ascoltato le loro esigenze. La sua presenza ha portato un senso di vicinanza e supporto alle persone del territorio. Questa visita prosegue fino all’1 marzo, coinvolgendo anche le parrocchie di Fantella e Strada San Zeno.

Continua la visita pastorale del vescovo Livio Corazza che fino all’1 marzo incontrerà l’unità pastorale di Premilcuore che comprende anche le parrocchie di Fantella e Strada San Zeno. Accompagnato da don Massimo Tumini, parroco di Premilcuore e Fantella e da don Dario Barzanti, parroco di Strada San Zeno, Corazza lunedì sera ha incontrato i due Consigli unitari, quello pastorale e quello per gli affari economici, e mercoledì 25 a Strada San Zeno alle 19.30 celebrerà la messa. A seguire incontrerà la comunità, presenti il sindaco, Francesca Pondini e le associazioni del territorio. Venerdì 27 alle 9. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

