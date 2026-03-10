Gli studenti della seconda H della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante” di Voghera hanno deciso di condividere un progetto che li aiuta a navigare nel mondo digitale. Si tratta di un percorso di formazione volto a sviluppare competenze e consapevolezza nell’uso delle tecnologie, con l’obiettivo di prepararsi ad affrontare le sfide del mondo moderno. Questo viaggio rappresenta un passo importante nel loro percorso di crescita personale.

Siamo gli alunni della classe 2 H della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante” di Voghera e oggi non vogliamo parlarvi di una lezione di storia o di matematica, ma di un viaggio che stiamo intraprendendo per diventare “adulti di valore”. Insieme a tutte le classi seconde del nostro istituto, siamo diventati i protagonisti di un progetto ambizioso intitolato “Dalle radici al futuro”. Si tratta di un’iniziativa speciale, nata dalla collaborazione tra la Teenagers’ Academy ETS e il Rotary Club Voghera, che ci accompagnerà per ben tre anni, aiutandoci a crescere con consapevolezza ed empatia. Quest’anno, il primo del triennio, il focus è stato tutto sulle competenze digitali essenziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una bussola per orientarsi nel mare digitale

