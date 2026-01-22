In un contesto professionale in rapida evoluzione, il ruolo del commercialista è chiamato a ridefinirsi. Non è solo una questione di strumenti digitali, ma di assetti organizzativi, sostenibilità economica e identità professionale. A questa sfida prova a dare risposta Commercialista oggi, il volume firmato da Luca Piovano, disponibile in formato ebook e cartaceo su Amazon. Una riflessione strategica sulla professione. Il libro non nasce come una guida tecnica sull’uso dell’intelligenza artificiale. Sul funzionamento degli strumenti e sulle modalità operative, osserva l’autore, esistono già documenti istituzionali di grande qualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Commercialista oggi”, la bussola per orientarsi tra AI, persone e nuovi modelli di studio

