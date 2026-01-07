Brutta notizia per Barbara D’Urso | la Rai le chiude le porte

Barbara D’Urso ha visto sfumare un’opportunità importante in Rai, con la cancellazione del progetto “Surprise Surprise” per motivazioni economiche. Dopo il ritorno a “Ballando con le Stelle”, si era parlato di un possibile nuovo programma, ma le recenti decisioni della Rai sembrano escludere questa possibilità. Una notizia che segna un cambiamento significativo nel percorso professionale della conduttrice.

Barbara D’Urso: Il programma “Surprise Surprise” cancellato a causa di motivazioni economiche Il progetto “Surprise Surprise” accantonato Dopo mesi di attese e speranze, sembrava che per Barbara D’Urso fosse arrivato il tanto atteso ritorno in Rai, grazie alla partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle, che aveva riacceso le voci su un possibile programma . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

